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Программа «Военная приемка» произвела фурор на выставке в Каннах

Лина Давыдова
19:11 23.10.2019
Проект телеканала «Звезда» был представлен на объединенном стенде российских производителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Программа «Военная приемка», произвела фурор на международной выставке MIPCOM в Каннах. Это крупнейший рынок контента для продюсеров, производителей и закупщиков. Проект телеканала «Звезда», в котором на практике испытываются самые современные виды отечественной военной техники, был представлен на объединенном стенде российских производителей. Интерес к программе проявили 17 зарубежных медиахолдингов. Уже подписаны контракты на покупку с основным вещателем Китая - CCTV, центральным телевидением Вьетнама и японским Discovery.

«Это совершенно невероятный проект о достижениях российской военной инженерии. Это сделано очень качественно, с правильным посылом», - отметила представитель международного отдела компании Odin Media Юлия Корякина.

В суперсовременном телевизионном шоу «Военная приемка» ведущий Алексей Егоров на практике испытывает самые современные виды отечественной военной техники. Посещение секретных заводов, закрытых полигонов, самые рискованные эксперименты на суше, море и в воздухе, - это и многое другое еженедельно демонстрирует зрителям съемочная группа программы.

Новый выпуск «Военной приемки» смотрите уже в это воскресенье. Он станет настоящей сенсацией, ведь в центре его внимания - тяжелый беспилотный самолет С-70 «Охотник» и эксклюзивное интервью его создателя. Второй «герой» программы - первый полностью электрический большой беспилотник «Орион». И, наконец, еще одной премьерой станет воздушный разведчик «Корсар» - единственный в стране беспилотник, который способен нести все виды полезных нагрузок от видео и фотоаппаратуры до метеорологических приборов и оружия. Кроме того, зрители увидят пожарный беспилотник, а также узнают, из какой ткани создают и в какой печи выпекают воздушных роботов.  Не пропустите новый выпуск 27 октября в 09:55 на телеканале «Звезда».

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