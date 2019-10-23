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Иностранная помощь: как ВСУ обходят минские соглашения в Донбассе

Екатерина Габель
18:26 23.10.2019
Вооружение для войны с ополченцами украинские силовики часто получают от стран НАТО и Варшавского договора.
Иностранная помощь: как ВСУ обходят минские соглашения в Донбассе
© Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Украинские военнослужащие нашли методы для обхода минских соглашений в части вооружения. Игнорировать достигнутые договоренности им помогают иностранные комплектующие.

Так, на двигателях ручных противотанковых гранатометов вытачивают специальный переходник и с его помощью крепят мину 82-го калибра. Таким образом, выстрел производится из РПГ, а не из запрещенных соглашениями минометов. После обстрела ополченцы находят двигатели с маркировкой, которая указывает на то, что оружие произведено в бывших странах Варшавского договора.

Другой способ обойти договоренности - использовать мины калибра 60 миллиметров, которые не производятся на Украине, а, вероятно, поставляются из НАТО. В соглашениях не регламентируется использование боеприпасов такого калибра, так как минимальный калибр советских боеприпасов был 82 миллиметра.

Информация о подобных поставках периодически поступает даже от официальных лиц. Например, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в сентябре 2015 года опубликовал на своей странице в Facebook фотографии выстрелов РПГ, которые производятся в Болгарии.

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