Иностранная помощь: как ВСУ обходят минские соглашения в Донбассе

Украинские военнослужащие нашли методы для обхода минских соглашений в части вооружения. Игнорировать достигнутые договоренности им помогают иностранные комплектующие.

Так, на двигателях ручных противотанковых гранатометов вытачивают специальный переходник и с его помощью крепят мину 82-го калибра. Таким образом, выстрел производится из РПГ, а не из запрещенных соглашениями минометов. После обстрела ополченцы находят двигатели с маркировкой, которая указывает на то, что оружие произведено в бывших странах Варшавского договора.

Другой способ обойти договоренности - использовать мины калибра 60 миллиметров, которые не производятся на Украине, а, вероятно, поставляются из НАТО. В соглашениях не регламентируется использование боеприпасов такого калибра, так как минимальный калибр советских боеприпасов был 82 миллиметра.

Информация о подобных поставках периодически поступает даже от официальных лиц. Например, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в сентябре 2015 года опубликовал на своей странице в Facebook фотографии выстрелов РПГ, которые производятся в Болгарии.