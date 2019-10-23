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Равноправные партнеры: о чем Россия и Африка договорились во время саммита в Сочи

Егор Левин
Игорь Балдин
18:24 23.10.2019
Африканские бизнесмены осваивают ЖД-симуляторы и изучают стенды с новинками Калашникова, а российский президент открывает марафон двусторонних встреч - на форум приехали лидеры из 40 стран.
Равноправные партнеры: о чем Россия и Африка договорились во время саммита в Сочи
© Фото: Росконгресс

Президент России Владимир Путин назвал Африку одним из центров мировой экономики. По причине этого российская сторона намерена в течение четырех-пяти лет удвоить товарооборот со странами континента. Об этом российский лидер заявил на первом в истории российско-африканском форуме в Сочи.

Он будто мини-путешествие по Африканскому континенту - с запахом специй из Намибии, какао из Кот-Д´Ивуара, чая и макадамии из Кении. Но на самом деле там есть все - от продовольствия до высоких технологий.

Африканские бизнесмены осваивают ЖД-симуляторы и изучают стенды с новинками Калашникова, а российский президент открывает марафон двусторонних встреч - на форум приехали лидеры из 40 стран. Первый на очереди президент Египта и по совместительству глава Африканского союза - организации, которая объединяет 55 государств.

«У нас на марше крупные проекты, о которых мы с вами договаривались: это и крупная атомная электростанция, и промышленная зона в Египте. Мы работаем весьма активно по этим направлениям», - заявил Путин во время переговоров.

Вместе с африканскими на выставке в конгресс-центре присутствуют и сотни российских компаний: Эфиопия договаривается с Россией о строительстве на ее территории электростанции, Руанда - центра науки и технологий, Маврикий предлагает освоить свои нефтяные месторождения в обмен на деньги и инфраструктуру. Также Москва будет вкладываться в развитие медицины.

Успешно налажено сотрудничество в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В Гвинее функционирует российский научный исследовательский центр. Очень эффективной оказалась работа.

Как подчеркнул президент РФ, Россия приходит в Африку как равноправный партнер, начиная диалог на мажорной ноте и списывая 20-миллиардный долг.

Помимо всего прочего, российские самолеты есть уже у нескольких стран-участниц саммита. Теперь ожидается, что поставок станет еще больше. На экспорт пойдут в том числе и новейшие МиГ-35. Президент Центральноафриканской Республики также попросил отправить к нему российских асов, чтобы переобучать африканских летчиков.

Россия заинтересована в эффективном развитии сотрудничества в том числе и с ведущими региональными организациями Африки. Общаться с Африкой Россия собирается напрямую, без посредников. В настоящий момент министры обсуждают возможность уйти от долларовых расчетов, а бизнесмены заключают сделки и говорят, что подобного исторического поворота они ждали уже давно.

Ранее российский лидер и глава ЦАР обсудили вопрос расследования убийства российских журналистов в республике. В соответствии с достигнутыми договоренностями оно продлится до момента установления виновных в совершении преступления.

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