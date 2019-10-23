Кличко попытался выбить телефон из рук мужчины: видео

Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у одного из пришедших на встречу с ним людей. Это произошло во время его беседы с жителями Соломенского района.

Кличко спокойно отвечал на вопросы окруживших его людей. Однако как только он услышал вопрос о незаконной застройке в одном из районов города, захотел выхватить смартфон из рук снимавшего его мужчины. Попытка не увенчалась успехом, и видео продолжилось. Ролик опубликован в Facebook.

Между тем следующим мэром Киева может стать актер «Квартала 95» Евгений Кошевой, который часто пародировал действующего градоначальника.