На Украине допустили проблемы с отоплением из-за остановки транзита российского газа
К сложным ситуациям власти готовятся заранее, уточнил премьер-министр Алексей Гончарук.
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Прекращение Россией транзита газа через Украину с 2020 года может вызвать проблемы с отоплением в некоторых городах страны. Об этом на брифинге в Киеве заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, в целом страна готова к отопительному сезону, а к сложным ситуациям власти готовятся заранее.
«У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем», - цитирует Гончарука «Интерфакс-Украина».
Глава кабинета министров также отметил необходимость увеличить мощности предприятия «Центрэнерго» - крупного генератора угля.
Ранее о возможном срыве отопительного сезона на Украине предупредили в «Нафтогазе». Произойти это может из-за долгов предприятий, которые снабжают теплом города.