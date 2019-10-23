На Украине допустили проблемы с отоплением из-за остановки транзита российского газа

Прекращение Россией транзита газа через Украину с 2020 года может вызвать проблемы с отоплением в некоторых городах страны. Об этом на брифинге в Киеве заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, в целом страна готова к отопительному сезону, а к сложным ситуациям власти готовятся заранее.

«У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем», - цитирует Гончарука «Интерфакс-Украина».

Глава кабинета министров также отметил необходимость увеличить мощности предприятия «Центрэнерго» - крупного генератора угля.

Ранее о возможном срыве отопительного сезона на Украине предупредили в «Нафтогазе». Произойти это может из-за долгов предприятий, которые снабжают теплом города.