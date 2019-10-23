В Минпросвещения РФ предложили упростить получение автоправ для мотоциклистов

Григорий Путинцев, президент ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» и советник губернатора по мотоспорту, прокомментировал «Звезде» инициативу Минпросвещения России по возможному появлению упрощенного курса переподготовки для получения прав на легковое авто для мотоциклистов. Он ответил на вопрос, понадобится ли в случае одобрения проекта приказа вновь садиться за парту в автошколе.

«Могу сказать, что этого не потребуется. Правила абсолютно одинаковые, ассоциативность на дороге у мотоциклистов даже выше, чем у автомобилистов. Навыки вождения при переходе с мотоцикла на автомобиль точно нужно сдавать, а правила, они и есть правила», - заявил Путинцев.

Чиновник отметил, что, сдав на права и изучив теорию и правила дорожного движения, он начал эксплуатировать транспортное средство. В данном случае, по словам Путинцева, не имеет значения, что оно двухколесное, так как правила одинаковы.

«Мне нужно освоить навыки управления, а правила я знаю. Я ассимилирован в городе», - подытожил он.

При этом, как подчеркнул глава мотосообщества, мотоциклистов не станет меньше после получения возможности упрощенной смены двухколесного транспорта на четырехколесный. Путинцев поделился, что сообщество лишь растет и молодеет с каждым годом из-за доступности хороших мотоциклов.

Ранее в мотопараде в Москве в рамках закрытия сезона приняли участие 3,5 тысячи человек. Сбор участников начался на проспекте Академика Сахарова, затем колонна проследовала по Садовому кольцу, после чего вернулась обратно.