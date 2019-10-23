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Дядя убитого под Ростовом председателя кооператива рассказал, с чего началась перестрелка

Ян Брацкий
17:01 23.10.2019
Конфликт начался после драки аграриев с председателем кооператива, который созвал заседание правления для решения спорных вопросов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Дядя погибшего в перестрелке под Ростовом председателя сельхозкооператива рассказал «Звезде» подробности происшествия с представителями семьи Бациевых - частными аграриями. Мужчина уверяет, что участники конфликта со стороны кооператива были вынуждены отвечать на стрельбу, защищая свои жизни. 

«Конфликт произошел из-за земли. Они покупали у людей паи и у меня однажды купили один пай. Когда мой племянник стал председателем, он перекрыл им канал финансирования, а до этого они огромные деньги качали с совхоза. Им не понравилось это, и они стали угрожать, звонить по телефону», - рассказал фермер Отар Муташвили.

На заседание правления кооператива, которое состоялось накануне расправы, явились представители Бациевых, которых на улице поджидали сообщники, рассказывает пожилой мужчина. Полтора десятка человек приехали на нескольких автомобилях.

«Бациевы позвали на улицу разобраться. Наши и не думали, что там оружие будет. Завязалась драка, которую сперва разняли. Оказалось, в засаде находились шесть или семь машин. Начали стрелять. Одно убили, второго ранили, и только тогда наши начали отвечать», - заявил дядя убитого.

В результате пальбы пять человек погибли на месте. Еще двое находятся в реанимации, состояние одного из них критическое. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи продолжают опрос местных жителей, чтобы до конца прояснить все обстоятельства трагедии и наказать виновных в ней.

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