В МИД прокомментировали соглашение России и Турции по Сирии

Принятый после переговоров в Сочи план действий по Сирии обеспечивает восстановление присутствия сирийских пограничников на границе с Турцией. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«В меморандуме все очень четко прописано. За пределами зоны, где находятся сейчас турецкие войска в соответствии с операцией "Источник мира". Вдоль границы будут размещены сирийские пограничники и наша военная полиция», - цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Вершинина, в регионе находится слишком много вооруженных людей: военнослужащие Турции, курды, а до недавнего времени и военные США. Кроме того, там есть военнослужащие из Сирии и РФ. Дипломат рассказал, что перед внешнеполитическими и военными ведомствами стояла задача не допустить вооруженного конфликта на сирийско-турецкой границе.

«Ранее вдоль границы стояли с одной стороны турецкие пограничники, а с другой стороны в основном курды, или так называемые SDF, Сирийские демократические силы. Теперь получается, что мы на многих участках, но не на всех восстанавливаем присутствие сирийского правительства в лице сирийских пограничников. Для большей уверенности там будет и российская военная полиция», - пояснил замминистра.

Ранее «Звезда» опубликовала первые кадры прибытия колонны военной полиции РФ в город Кобани на границе с Турцией. Российские офицеры уже встретились с местной администрацией.

Военнослужащим предстоит вместе с сирийскими пограничниками контролировать территорию возле зоны операции турецкой армии «Источник мира», в ходе которой россияне посодействуют выводу курдских отрядов самообороны.

О вводе российских военнослужащих в Сирию президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились накануне, 22 октября, в Сочи.

Стороны подписали совместный меморандум, согласно которому в зону турецкой операции с 23 октября вводятся российская военная полиция и сирийские военнослужащие.