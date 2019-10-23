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«Хотят укрепить отношения»: эксперт о продаже Украиной Китаю наработок по Ан-225

Роман Захаров
01:07 23.10.2019
По мнению главного научного сотрудника Института экономики РАН Бориса Шмелева, украинская сторона стремится к развитию сотрудничества с КНР, надеясь на привлечение китайских инвестиций и рассматривая китайский рынок в качестве «очень выгодного для себя».
«Хотят укрепить отношения»: эксперт о продаже Украиной Китаю наработок по Ан-225
© Фото: Ирина Александрова, РИА Новости

Продавая Китаю технологические наработки по самому большому в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия», Украина решила заработать, параллельно укрепив китайско-украинские отношения. Такое мнение в беседе с «Радио Спутник» высказал главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Шмелев, комментируя сообщение китайского издания Sohu о готовящейся сделке.

«Китай сейчас по всему миру собирает современные технологии для производства оборудования, большое внимание уделяет развитию авиационной промышленности. Одна из задач в этой области - это строительство широкофюзеляжных тяжелых пассажирских и грузовых самолетов. "Мрия" - это старый самолет, который строился в советские годы, сейчас о нем на Украине забыли, там нет технологических возможностей для его строительства. Поэтому, видимо, украинцы решили продать все оборудование, чертежи и технологии Китаю и на этом заработать, а также укрепить связи с Китаем», - заявил специалист.

Шмелев убежден, что украинская сторона стремится к развитию сотрудничества с КНР, надеясь на привлечение китайских инвестиций и рассматривая китайский рынок в качестве «очень выгодного для себя». По мнению эксперта, Китай, опираясь на данные разработки, сможет в короткие сроки наладить их производство и, возможно, на этой базе развернуть строительство широкофюзеляжных пассажирских самолетов.

По информации китайского издания, украинское КБ «Прогресс» может передать Китаю ключевые технологические наработки по Ан-225 «Мрия». Если КНР получит в свое распоряжение данные наработки, то это сэкономит китайским авиастроительным предприятиям огромное количество времени, людских и финансовых ресурсов, отмечается в статье. В материале также говорится, что технологические наработки по «Мрии» выведут китайский потенциал авиаперевозок на мировой уровень.

Ан-225 «Мрия» был разработан в 1980-х годах. Основные проектные работы были выполнены в киевском ОКБ имени О.К. Антонова. Ряд узлов проектировался и производился в России и Узбекистане.

На момент своего появления Ан-225 являлся самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 тонн, длина - 84 метра, размах крыла - 88,4 метра, максимальная грузоподъемность составляет 250 тонн. Производство данного воздушного судна не было поставлено на поток: за все время с конвейера сошел лишь один летный экземпляр Ан-225. 

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