Опубликованы первые кадры прибытия военной полиции РФ в сирийский Кобани

«Звезда» публикует первые кадры прибытия колонны российской военной полиции в город Кобани на границе с Турцией.

Российские офицеры уже встретились с местной администрацией. Военнослужащим предстоит вместе с сирийскими пограничниками контролировать территорию возле зоны операции турецкой армии «Источник мира», в ходе которой россияне посодействуют выводу курдских отрядов самообороны.

Процесс вывода должен завершиться в ближайшие шесть дней. После этого российские военнослужащие приступят к патрулированию совместно с турецкими коллегами.

На карте, опубликованной на сайте Минобороны России, отмечены маршруты, которые будут проходить в десятикилометровой зоне от государственной границы, где официальный Дамаск выставит 15 постов.

О вводе российских военнослужащих в Сирию президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились накануне, 22 октября, в Сочи.

Стороны подписали совместный меморандум, согласно которому в зону турецкой операции с 23 октября вводятся российская военная полиция и сирийские военнослужащие.