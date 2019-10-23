Президент Боливии ввел в стране режим чрезвычайного положения
По мнению президента страны, митинги и беспорядки в стране являются попыткой оппозиции совершить госпереворот.
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В Боливии введен режим чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков. Его объявил президент страны Эво Моралес.
По его мнению, митинги и беспорядки являются не чем иным, как попыткой оппозиции совершить госпереворот после его победы на президентских выборах.
В свою очередь, участники массовых протестов заявляют, что выборы, на которых победил Моралес, были нечестными. В Министерстве иностранных дел России выразили надежду на то, что ситуация разрешится мирно и в рамках законодательства.