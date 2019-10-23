Президент Боливии ввел в стране режим чрезвычайного положения

В Боливии введен режим чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков. Его объявил президент страны Эво Моралес.

По его мнению, митинги и беспорядки являются не чем иным, как попыткой оппозиции совершить госпереворот после его победы на президентских выборах.

В свою очередь, участники массовых протестов заявляют, что выборы, на которых победил Моралес, были нечестными. В Министерстве иностранных дел России выразили надежду на то, что ситуация разрешится мирно и в рамках законодательства.