Обнародован детальный снимок загадочного вещества на обратной стороне Луны

Китайский луноход Yutu-2 сделал четкое изображение неизвестного вещества, которое ранее обнаружил на темной стороне Луны. Из-за гелевой структуры, необычного цвета и сильного отличия от остальной окружающей обстановки происхождение материала вызывало большой интерес ученых.

Открытие луноход сделал в июле, после чего его перепрограммировали: он должен был исследовать находку и местность возле кратера, в котором она была обнаружена. Спустя некоторое время удалось получить детальные снимки вещества.

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Американские ученые утверждают, что материал вовсе не так загадочен, как это представили в китайской прессе. Исследователь Луны Клайв Нил предполагает, что вещество может оказаться импактным стеклом, которое образовалось в результате падения метеоритов на поверхность спутника, сообщает space.com.

По мнению сотрудника NASA Дэна Мориарти, история происхождения вещества ничем не отличается от окружающего его материала. Оно могло оказаться на поверхности из-за образования кратера, а его составным частями, вероятно, служат горная порода, стекло и базальты из вулканических морей.