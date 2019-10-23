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Юрист раскрыл причину конфликта, который привел к гибели пятерых фермеров под Ростовом

Ян Брацкий
16:20 23.10.2019
Инцидент возник на почве финансовых отношений частников и членов сельхозкооператива, которые не поделили арендованную землю.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Перестрелка фермеров в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек, стала следствием давнего конфликта аграриев. Об этом «Звезде» рассказал Роман Кильбаух - юрист, представитель сельхозкооператива, членами которого была одна из пострадавших сторон.

Дело в том, что семья Бациевых выкупила у пайщиков земельные участки, которые принадлежали кооперативу на условиях долгосрочных арендных договоров. Речь идет о сотнях гектаров земли и больших деньгах, уточняет Кильбаух.

«Однако если договорные обязательства не истекли, то согласно российскому законодательству арендные отношения сохраняются и кооператив имеет право эксплуатировать эти земли. Новым собственникам об этом было сказано, и они даже получили арендную плату как правопреемники по этим договорам и не возражали, что участки находятся в аренде у кооператива», - рассказал юрист.

По его словам, перемирие между частниками и членами кооператива продлилось недолго и на Бациевых начали поступать жалобы.

«Как мне сообщил председатель кооператива, в течение двух последних недель в его адрес стали поступать угрозы, причем не только по телефону. Неоднократно Бациевы приезжали к дому председателя и требовали, чтобы кооператив освободил участки. Фактически угрожая физической расправой, они требовали отказаться от арендных отношений», - добавил Кильбаух.

Накануне противостояние из юридической плоскости переросло в откровенный криминал. Стороны конфликта открыли ружейную стрельбу. Погибшие и пострадавшие оказались с обеих сторон.

Весь минувший и сегодняшний день сотрудники Следственного комитета осматривали место происшествия и опрашивали очевидцев. Один из их, сосед Бациевых, рассказал о том, что молодые люди никогда ни с кем не конфликтовали и не были замечены в дебоше или противоправных поступках. Во всех хитросплетениях отношений фермеров теперь предстоит разобраться следствию.

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