CNN назвал успехи России в Сирии унижением США

После заключения меморандума по Сирии главами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом все стороны оказались в выигрышном положении, кроме Соединенных Штатов. Об этом пишет сайт американского телеканала CNN.

В соответствии с пунктами документа Путин и Эрдоган договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, а Москва стала пособником в диалоге между Анкарой и Дамаском. Исходя из этого, авторы статьи называют самой «проигравшей» стороной Соединенные Штаты.

«Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке - Вашингтон. Сделка (меморандум - прим. ред.) добавила унижения», - подытожили в издании.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продлились более шести часов, но по их итогам стороны заключили меморандум, согласно которому курдско-турецкий вопрос решился мирным путем, а турецкая военная операция «Источник мира» была прекращена.