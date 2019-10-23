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CNN назвал успехи России в Сирии унижением США

Егор Левин
16:18 23.10.2019
Авторы издания назвали Соединенные Штаты крупнейшим геополитическим неудачником.
CNN назвал успехи России в Сирии унижением США
© Фото: Пресс-служба президента РФ

После заключения меморандума по Сирии главами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом все стороны оказались в выигрышном положении, кроме Соединенных Штатов. Об этом пишет сайт американского телеканала CNN.

В соответствии с пунктами документа Путин и Эрдоган договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, а Москва стала пособником в диалоге между Анкарой и Дамаском. Исходя из этого, авторы статьи называют самой «проигравшей» стороной Соединенные Штаты.

«Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке - Вашингтон. Сделка (меморандум - прим. ред.) добавила унижения», - подытожили в издании.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продлились более шести часов, но по их итогам стороны заключили меморандум, согласно которому курдско-турецкий вопрос решился мирным путем, а турецкая военная операция «Источник мира» была прекращена.

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