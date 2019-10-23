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«Ключевая информация была скрыта»: WikiLeaks усомнилась в выводах ОЗХО по химатаке в Сирии

Анна Касаткина
16:16 23.10.2019
Независимые исследователи назвали выводы расследования «ошибочными и мало связанными с фактами».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Edlib, globallookpress

Расследование Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума весной 2018 года было предвзятым, а его выводы «ошибочны и мало связаны с фактами». К такому заключению пришла независимая комиссия исследователей фонда Courage, созданного по инициативе WikiLeaks, проведя анализ документации, а также выслушав показания и рассмотрев доказательства информатора из ОЗХО.

Доклад комиссии опубликован на портале WikiLeaks 23 октября. К нему также прилагается подготовленный ОЗХО документ технической оценки инцидента, который был опущен в окончательном варианте представленного расследования. По мнению авторов доклада, это было сделано по причине того, что он «не подтверждает его выводов».

Комиссия, в частности, проанализировала несоответствие выводов экспертов с полученными сведениями и указала на ошибочность их заключений. Так, среди прочего, в исследовании ОЗХО экологической обстановки в районе предполагаемой атаки говорится о том, что хлорорганические соединения «не присутствуют в окружающей среде», хотя на самом деле, указывают авторы доклада, их «повсеместно» можно встретить в природе, а также, к примеру, в хлорированной воде.

«Критический анализ окончательного отчета о расследовании дела оставил мало сомнений в том, что выводы, сделанные по каждому из основных доказательств (химический анализ, токсикология, баллистика и свидетельские показания), ошибочны и мало связаны с фактами», - говорится в докладе.

Кроме того, авторы доклада выразили обеспокоенность тем, что в отчет не вошли показания специалистов, которые, основываясь на видеороликах и свидетельских показаниях, сделали вывод о том, что химическая атака не имела места.

«Ключевая информация о химических анализах, токсикологических консультациях, баллистических исследованиях и свидетельских показаниях была скрыта, в пользу определенного заключения», - подчеркивается в заявлении.

В отчете авторы также призывают ОЗХО создать условия, чтобы все, кто участвовал в расследовании, выступить и представить свои выводы, «не опасаясь расправы и заключения». Комиссия также заявила об ожидании возобновления расследования в связи с предоставленной критикой, чтобы «выяснить, что на самом деле произошло».

Инцидент с якобы имевшей место химической атакой произошел в апреле прошлого года. Запад обвинил официальный Дамаск в бомбардировке города Дума боеприпасами, которые якобы содержали хлор. 

Минобороны и МИД России поставили под сомнение подобные доказательства и заявили, что цель таких вбросов - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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