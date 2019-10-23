Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Доходы в наступающем году должны составить 20 триллионов 379,4 миллиарда рублей, а в каждом последующем прибавляться еще не менее чем на один триллион. Таким образом, в 2022 году доходы, прогнозируемо поступающие в бюджет, достигнут отметки в 22 триллиона 058,3 миллиарда рублей.

В свою очередь, расходы в 2020 году могут составить 19 триллионов 503,3 миллиарда рублей, а к 2022 году также увеличиться до 21 триллиона 763,3 миллиарда рублей. Инфляция в 2020 году планируется в размере 3%, в 2021-м и 2022-м - 4%. Размер Фонда развития ежегодно составит по 585 миллиардов рублей, а Фонд национального состояния начнет расти и может достигнуть в 2022 году 13 триллионов 658 миллиардов рублей.

Первый вице-премьер и глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет направлен на рост реальных доходов населения и повышение доступности услуг благодаря устойчивой конструкции, позволяющей выполнять все предусмотренные обязательства.