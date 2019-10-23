Россия списала африканским странам долги на 20 миллиардов долларов

Российская Федерация списала задолженность африканским странам на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Об этом стало известно сегодня в ходе пленарного заседания экономического форума «Россия - Африка».

По словам президента РФ Владимира Путина, с рядом правительств запущены совместные экономические проекты и программы, на финансирование которых будут направлены долговые средства. Таким образом, будут поддержаны национальные проекты экономического роста, добавил Путин.

Рассуждая о ближайших и среднесрочных перспективах, Владимир Путин призвал удвоить товарооборот с Африкой в течение четырех-пяти лет. Президент отметил, что развивающиеся интеграционные процессы на континенте предоставляют дополнительные возможности для сотрудничества России и Африки.