В ГИБДД назвали виновника ДТП с участием пешеходов в Петербурге

В Санкт-Петербурге два автомобиля совершили наезд на пешеходов. Инцидент произошел на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Начальник ОГИБДД по Адмиралтейскому району Валерий Жуков рассказал «Звезде» об обстоятельствах случившегося.

«В 11:40 в Адмиралтейском районе столкнулись два автомобиля. Водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с автомобилем Renault, двигаясь по набережной Обводного канала. После столкновения транспортные средства совершили наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть», - сообщил Жуков.

По данным начальника ОГИБДД, в результате ДТП пострадали шесть человек, в числе которых женщина, водитель Renault, находящаяся в тяжелом состоянии. Пострадавшие пешеходы - в состоянии средней степени тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи, которым предстоит установить истинные причины произошедшего.