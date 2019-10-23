Двое погибших: ветеран АТО подорвал гранату в центре Киева

В центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв. В результате происшествия погибли двое мужчин, проходившая рядом девушка получила ранения.

По словам очевидцев, инцидент мог произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасом. На ступеньках возле бара сидели двое мужчин, один из которых являлся ветераном так называемой АТО. У экс-военнослужащего при себе была граната, которую он вертел в руках. В этот момент прогремел взрыв, в результате которого молодые люди получили ранения несовместимые с жизнью. У девушки - осколочное ранение, она находится в больнице.

Как сообщает «Страна.ua», сейчас место ЧП оцеплено экстренными службами. Полиция выясняет подробности инцидента.