Эксперт назвал основные причины «утечки» данных со смартфонов
Стопроцентной защиты от хакеров для владельцев смартфонов нет. Всегда существуют две разновидности атак, которые применяют злоумышленники. Об этом рассказал доцент кафедры информационной безопасности компьютерных систем Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Печенкин.
«Первое: ошибки в программном обеспечении (ПО), которые злоумышленники могут использовать, чтобы украсть деньги. С этим ничего не сделаешь, ошибки всегда есть. Нужно понимать, что их процент сейчас очень мал. Второе: человеческий фактор, когда сам человек устанавливает приложение, выполняющее какие-то вредоносные функции. Чаще всего люди ставят такие приложения не из официальных магазинов, где идет проверка, а из Интернета, отключая все механизмы безопасности, которые есть в смартфоне, кликая на все предупреждения, что оно из непроверенного источника... Все равно ставят, а дальше приложение получает доступ к данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям», - сказал эксперт.
Чтобы защитить свой гаджет от вмешательства хакеров, нужно устанавливать приложения только из официальных магазинов, а также не отключать механизмы безопасности, которые по умолчанию работают на всех устройствах - от смартфона до персонального компьютера, отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что мошенники разработали новый способ вывода денежных средств у клиентов банков. Речь идет об установке программы удаленного доступа.