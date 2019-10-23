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Эксперт назвал основные причины «утечки» данных со смартфонов

Наталия Майорова
14:07 23.10.2019
По мнению специалиста, всего их две: ошибки в ПО и человеческий фактор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

Стопроцентной защиты от хакеров для владельцев смартфонов нет. Всегда существуют две разновидности атак, которые применяют злоумышленники. Об этом рассказал доцент кафедры информационной безопасности компьютерных систем Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Печенкин.

«Первое: ошибки в программном обеспечении (ПО), которые злоумышленники могут использовать, чтобы украсть деньги. С этим ничего не сделаешь, ошибки всегда есть. Нужно понимать, что их процент сейчас очень мал. Второе: человеческий фактор, когда сам человек устанавливает приложение, выполняющее какие-то вредоносные функции. Чаще всего люди ставят такие приложения не из официальных магазинов, где идет проверка, а из Интернета, отключая все механизмы безопасности, которые есть в смартфоне, кликая на все предупреждения, что оно из непроверенного источника... Все равно ставят, а дальше приложение получает доступ к данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям», - сказал эксперт.

Чтобы защитить свой гаджет от вмешательства хакеров, нужно устанавливать приложения только из официальных магазинов, а также не отключать механизмы безопасности, которые по умолчанию работают на всех устройствах - от смартфона до персонального компьютера, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новый способ вывода денежных средств у клиентов банков. Речь идет об установке программы удаленного доступа.

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