Путин и глава ЦАР обсудили вопрос расследования убийства российских журналистов в республике

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Центральноафриканской Республики расследование убийства российских журналистов на территории страны. В соответствии с достигнутыми договоренностями, расследование будет продолжаться до момента установления виновных лиц.

В свою очередь, вопрос размещения российской военной базы на территории республики во время переговоров не поднимался. Об этом заявили в Кремле.

Напомним, россияне Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в ЦАР 30 июля. Они были направлены туда «Центром управления расследованиями» Михаила Ходорковского для подготовки репортажа о якобы деятельности некоей российской ЧВК.