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«Ужас в мирное время»: сосед рассказал об участниках массовой перестрелки под Ростовом

Ян Брацкий
14:49 23.10.2019
В результате вооруженного конфликта между двумя семьями животноводов погибли пятеро и пострадали два человека.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сосед участников перестрелки в Ростовской области, в результате которой погибли пять местных жителей, рассказал «Звезде» о случившемся. Инцидент произошел на животноводческой точке в хуторе Чернозубов Орловского района. По предварительной информации, две семьи фермеров не поделили участок для выпаса скота. Словесная перепалка быстро переросла в побоище с применением охотничьего ружья.

© ТРК «Звезда»

«В обеденное время, как раз у нас была молитва, я вышел и увидел автомобили. Они необычно быстро ехали. Я что-то заподозрил, но потом от этих мыслей отделался. Мало ли что нужно людям, может, торопятся, каждый день кто-то ездит. Если бы я услышал выстрелы, я был бы в панике сам, начал бы искать сам. Я без задней мысли поехал на почту, оплатил свои квитанции, встретил земляка, а когда ехал назад, на полпути остановился, и мне позвонили, я обо всем узнал», - рассказывает сосед участников конфликта Махди Мусаев.

В результате пальбы пять человек погибли на месте, еще двое находятся в реанимации, состояние одного из них критическое. Убитых и пострадавших в результате конфликта в хуторе все знали. Пенсионер Мусаев неоднократно общался с молодыми людьми и не смог припомнить случая, когда они конфликтовали с кем-либо из фермеров.

«Двенадцатый год я здесь живу, они мои соседи. Они пахари, простые люди, живут и держат хозяйство, занимаются землей. Я не слышал, чтобы они дебоширили или обижали кого-то. От людей ничего не утаишь. Нормальные ребята-крестьяне, родились и живут здесь, я знал их родителей. Это большая нормальная семья, я не слышал скандалов. Со мной они не ругались, и никто не сказал мне обидного слова. В народе, может, что и скажут про них, но я не молодой, никуда не хожу. Со мной они обходились как положено. В одной семье три человека погибли - ужас, в мирное время! Я всю войну прошел, а тут среди белого дня пять человек убито. Слов нет, сказать не могу», - разводит руками пенсионер.

В результате перестрелки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Всю минувшую ночь на месте происшествия работали следователи, которые собирали вещественные доказательства и опрашивали очевидцев. Расследование продолжается.

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