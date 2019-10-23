Десятки «джокеров» в Ливане вышли на протесты

Образ Джокера, которого сыграл Хоакин Феникс, стал любимым среди протестующих в Ливане. На улицах Бейрута все чаще можно заметить людей в масках клоуна-анархиста или с характерно раскрашенным лицом.

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Люди считают, что между вымышленным городом Готэмом и Бейрутом есть много общего: процветает коррупция, социальное и экономическое неравенство.

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В октябре 2019 года на экраны вышел новый фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. В отличие от предыдущих эта лента подробно рассказывает о том, почему комик Артур Флек вдруг превратился в злодея. Помимо личных психологических проблем, на характер главного героя повлияло общество, против которого он и восстал.

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Фильм, как сообщают участники акции, произвел на них сильное впечатление. Они, так же как Джокер, выступают против властей и их режима. В частности, жителей не устраивает введенный в стране налог на WhatsApp, размер которого составляет шесть долларов в месяц.

Французское издание Liberation отмечает, что образ клоуна-анархиста в исполнении Хоакина Феникса по популярности уже сравнивают со знаменитой «маской анонимуса» из фильма «V - значит вендетта».