В Москве ожидается аномально теплая погода

По прогнозам синоптиков в Москве и Подмосковье в ближайшие дни будет тепло. Об этом рассказал RT начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«До воскресенья похолодания не будет. Ожидается аномально теплая погода, правда, облачная, преимущественно без осадков... В пятницу и субботу днем температура будет в пределах +12…+14 градусов и в ночные часы до воскресенья не опустится ниже +6…+7 градусов», - сказал Варакин.

По его словам, похолодание на 5-7 градусов возможно в начале следующей рабочей недели. Заметно похолодает 29 и 30 октября.

«Похолодание возможно… из-за тыловой части циклона, пройдет атмосферный фронт с северо-запада. Готовиться к тому, что ситуация ухудшится, надо уже с 28 октября. Мы не исключаем, что из-за того, что в ночные часы температура будет близка к 0 градусов, осадки могут быть смешанной фазы — дождь со снегом», - сообщил Варакин.

Он добавил, что весь октябрь температура в столичном регионе превышала норму примерно на 3 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что в среду, 23 октября, температура будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла. А в центральных регионах России начнется похолодание.