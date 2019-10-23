Опубликована карта патрулирования российскими военными в Сирии
Ранее сообщалось, что колонна российской военной полиции прибыла в сирийский населенный пункт Кобани.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Алаеддин, РИА НОвости
Минобороны России на своем сайте опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии.
Ранее сообщалось, что колонна российской военной полиции прибыла в сирийский населенный пункт Кобани, находящийся в районе сирийско-турецкой границы.
Российские военные полицейские провели встречу с представителями местной администрации, обсудили вопросы, касающиеся организации взаимодействия при выполнении поставленных задач.
В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.