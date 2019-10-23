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Лидер Rammstein опубликовал фото на «Ленфильме»

Тамара Астапенкова
01:04 23.10.2019
Музыкант работает над своим новым проектом в Санкт-Петербурге.
Лидер Rammstein опубликовал фото на «Ленфильме»
© Фото: till_lindemann_official, lobodaofficial instagram

Лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн побывал на знаменитой киностудии «Ленфильм», где начал работу над своим новым видео. Об этом сообщил музыкант в своем Instagram, опубликовав сделанное на студии фото.

© till_lindemann_official, lobodaofficial instagram

«Ленфильм...Новое видео в процессе», - написал Линдеманн.

Музыкант прилетел в Санкт-Петербург несколько дней назад. Он побывал на дне рождения Светланы Лободы, который она отметила 18 октября. Певица опубликовала совместное фото с Тилем и друзьями, подписав его: «мой день, моя ночь».

© till_lindemann_official, lobodaofficial instagram

В августе группа Rammstein смутила жителей Санкт-Петербурга своим файер-шоу во время концерта на стадионе. Люди увидели клубы дыма, всполохи огня и предположили, что на «Газпром Арене» начался пожар.

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