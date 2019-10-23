Военная полиция РФ прибыла в Кобани на сирийско-турецкой границе

Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский населенный пункт Кобани, находящийся в районе сирийско-турецкой границы.

Российские военные полицейские провели встречу с представителями местной администрации, обсудили вопросы, касающиеся организации взаимодействия при выполнении поставленных задач.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.

Подразделения российской военной полиции будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Напомним, в Сочи президент РФ Владимир Путин согласовал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии. Он возник после начала 9 октября турецкой военной операции «Источник мира», направленной против курдов.

Переговоры продлились более шести часов. В результате сторонам удалось выйти на важные решения, которые позволят разрешить достаточно острую ситуацию на сирийско-турецкой границе.

Лидеры сформировали механизм, при котором будут учтены интересы всех сторон: турецкая получит коридор безопасности, сирийская продолжит путь мирного урегулирования, сохранив свои целостность и суверенитет, а курды смогут избежать гонений и истребления.

Этому поспособствует ввод 23 октября подразделений российской военной полиции и сирийских пограничников в зону проведения операции «Источник мира». На все отведено 150 часов.