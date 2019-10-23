Подгоревшее в столовой Совфеда мясо спровоцировало пожарную тревогу

В здании Совета Федерации сработала автоматическая пожарная сигнализация, было объявлено об эвакуации. Всех сотрудников и работавших в Совфеде журналистов попросили выйти на улицу, взяв с собой документы и ценные вещи.

При этом пленарное заседание продолжилось.

Вскоре выяснилось, что ничего страшного не случилось - просто в столовой подгорело мясо. Причины срабатывания пожарной сигнализации были оперативно устранены. Совет Федерации продолжил работу в штатном режиме.