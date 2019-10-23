Военные полицейские РФ выдвинулись в сторону сирийско-турецкой границы

В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.

«Подразделения российской военной полиции будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы», - сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Напомним, во время переговоров Путина и Эрдогана был подписан меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы. Удалось избежать потенциальной «взрывоопасной» ситуации: курды заявляли о том, что их перемещение на север Сирии не позволяет им сдерживать силы ИГИЛ* на юге.

Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану потребовалось более шести часов, чтобы сформировать механизм, при котором будут учтены интересы всех сторон: турецкая получит коридор безопасности, сирийская продолжит путь мирного урегулирования, сохранив свои целостность и суверенитет, а курды смогут избежать гонений и истребления.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ