Глава МИД Турции рассказал о планах национальных войск после ухода курдов из Сирии

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие военнослужащие останутся в 30-километровой зоне безопасности в Сирии даже после ухода курдов и завершения военной операции.

«В соответствии с нашими соглашениями с США и Россией и после получения соответствующих гарантий мы завершили операцию "Источник мира". Но это не означает, что мы оттуда уходим, мы сохраняем присутствие. И это отмечено в договоренностях с РФ и США», - подчеркнул Чавушоглу.

Он добавил, что это все необходимо для очистки территории от оставленных курдами ловушек и оружия, и напомнил, что меморандум, заключенный после переговоров президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, подразумевает в зоне безопасности статус-кво, сроки сохранения которого не установлены.

В заключение Чавушоглу подчеркнул, что операция в Сирии в настоящее время приостановлена, но не завершена, уточняет ТАСС.

Накануне сообщалось, что подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники войдут в 30-километровую зону на границе Сирии и Турции. Речь идет о районах к востоку от города Рас-эль-Айн и к западу от Тель-Абьяда.