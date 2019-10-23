Путин назвал приоритетные экономические проекты России в Египте

Россия и Египет совместно реализуют крупные проекты в атомной энергетике, машиностроении и транспорте. Об этом сегодня во время переговоров в Сочи с президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси заявил Владимир Путин. Президент России отметил, что отношения Москвы и Каира успешно развиваются и подтверждение тому - рост взаимной торговли.

«У нас происходит реализация целого ярда крупных проектов. Это и строительство АЭС, и промышленная зона в Египте. Мы весьма активно работаем по этим направлениям. Планируем привлекать инвестиции и вкладывать собственные средства», - заявил Путин.

В центре внимания в Сочи и переговоры Владимира Путина с президентом Турции, состоявшиеся накануне. Принятые по итогам встречи решения российский лидер назвал судьбоносными для ситуации на северо-востоке Сирии.

Результатом консультаций, которые продолжались почти шесть часов, стал меморандум об отведении курдских подразделений от турецкой границы и введении в зону безопасности российской военной полиции. Для того чтобы покинуть эту зону, у курдов есть 120 часов.

Совместно с сирийскими подразделениями наши военнослужащие будут содействовать выводу курдов, а затем приступят к патрулированию приграничных территорий.

Часть военизированных курдских формирований сейчас находится в городе Манбидж в провинции Алеппо, где военная полиция уже работает. Десять дней назад там были американцы, но они покинули север Сирии, и теперь в зоне ответственности наших подразделений мост через Евфрат. Это одна из самых важных стратегических точек региона, так как через него идет большой поток людей и грузов.