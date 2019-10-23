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Путин заявил о наращивании российского присутствия в Африке

Ян Брацкий
12:06 23.10.2019
По словам российского лидера, интеграционные процессы в Африке позволяют наладить сотрудничество в различных отраслях экономики.
Путин заявил о наращивании российского присутствия в Африке
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Россия будет постепенно наращивать свое присутствие в Африке на государственном уровне. Об этом заявил президент Владимир Путин на полях сочинского форума «Россия - Африка». Российский лидер отметил, что многие компании уже давно и успешно работают с партнерами из самых различных секторов африканской экономики. Такие обоюдные стремления бизнеса Путин пообещал поощрять и всячески поддерживать.

«Это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли. Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота, это как минимум», - заявил Путин, выступая перед участниками пленарного заседания экономического форума.

Президент России не обошел вниманием проблему высокой задолженности африканских государств, отметив, что Москва списала свыше 20 миллиардов долларов, которые должны были уплатить различные государства Черного континента.

«С рядом стран запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста», - пояснил свое решение российский лидер.

Рассуждая о ближайших и среднесрочных перспективах, Владимир Путин призвал удвоить товарооборот с Африкой в течение четырех-пяти лет. Президент добавил, что развивающиеся интеграционные процессы на континенте предоставляют дополнительные возможности для сотрудничества России и Африки.

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