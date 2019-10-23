Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект об экстрадиции

Власти Гонконга официально отозвали скандальный законопроект об экстрадиции, из-за которого регион почти полгода сотрясают ожесточенные акции протеста. Об этом сообщил секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.

«Я официально объявляю об отзыве законопроекта», - заявил Ли, передает Associated Press.

Поправки к закону об экстрадиции были предложены правительством административного региона в начале лета. Согласно новому документу, власти Гонконга имели право высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

После этого в автономии начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки и привели к крупнейшему политическому кризису в Гонконге за последние десятилетия. Позднее увеличился и список требований протестующих: например, в последнее время они выступают за отмену запрета на ношение масок на акциях протеста.

С начала июня 2019 года полиция задержала более 1500 демонстрантов, счет пострадавших идет на сотни.

В среду, 23 октября, стало известно, что власти Китая планируют отправить в отставку главу Гонконга Кэрри Лам.