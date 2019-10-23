Автомобиль протаранил группу людей на тротуаре в Петербурге

Шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел сегодня днем на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала.

Две иномарки столкнулись на перекрестке, и один из автомобилей отбросило на группу пешеходов, которые начали переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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Пострадавшие в результате аварии доставлены в городские больницы. Один из водителей находится в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи, которым предстоит установить истинные причины произошедшего.