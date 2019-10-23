Запас прочности: на Крымском мосту прошли испытательные заезды грузовых поездов
Строители испытали на прочность конструкции железнодорожной части Крымского моста. Для этого на маршрут вышли два специальных состава. Двигаясь параллельно, тепловозы протянули за собой 46 полностью загруженных вагонов. Длина поездов выбрана с тем расчетом, чтобы полностью загрузить арочное пролетное строение.
«В течение испытаний поезд как останавливается, так и двигается. Первые три проезда осуществляются со скоростью пять-десять километров в час, последующие проезды осуществляются с постепенным увеличением скорости на десять километров в час. Максимальная скорость, которая должна быть достигнута на этом участке пути, - 80 километров в час», - рассказала директор научно-исследовательского института диагностики Светлана Боханова.
Во время движения поездов по мосту специально установленные датчики и высокоточное оборудование фиксировали любые возможные изменения в состоянии конструкций железнодорожных путей и главных опор. Лазерные датчики осуществляли фиксацию с интервалом в одну секунду, а прогибомеры оценивали состояние моста на предмет деформаций.
«Особенность этих испытаний в том, что здесь одновременно происходит съемка динамических параметров и на самом поезде, и на пролетном строении моста, и на опоре. Иными словами, мост рассматривается как единая комплексная система», - добавила эксперт.
Полноценное движение грузовых поездов по Крымскому мосту будет запущено в июне 2020 года, сообщили ранее в российском Минтрансе. Это связано с переносом участка подхода к мосту, чтобы сохранить уникальное античное поселение, найденное в ходе работ.
В министерстве уточнили, что предложение по срокам введения второго этапа было документально оформлено и передано в Правительство Российской Федерации.