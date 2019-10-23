В Британии нашли грузовик с 39 трупами
Водитель транспортного средства арестован по подозрению в убийстве.
© Фото: Essex Live, Twitter
Британская полиция начала расследование после того, как 39 человек были найдены мертвыми в грузовом контейнере в Эссексе - графстве, находящемся к востоку от Лондона.
Транспортное средство с телами было обнаружено в промышленном парке Waterglade. По предварительным данным, среди погибших - 38 взрослых и один подросток. Как они оказались в грузовике и почему были убиты, сейчас выясняет полиция.
«Мы считаем, что транспортное средство прибыло из Болгарии и въехало на территорию Великобритании в субботу, 19 октября», - заявил подполковник полиции Эссекса Эндрю Маринер.
Промышленная зона до сих пор оцеплена полицейскими, там проводятся следственные действия. Водитель автобуса, 25-летний житель Северной Ирландии, арестован по подозрению в убийстве.