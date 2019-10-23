Машину артиста Black Star обстреляли неизвестные

Артист лейбла Black Star рэпер Pabl.A в очередной раз попал в опасную для своей жизни ситуацию. В воскресенье, 20 октября, его автомобиль обстреляли неизвестные.

Сам рэпер в это время находился за рулем. Несмотря на то что пули пробили боковое стекло со стороны водителя, Pabl.A не пострадал. В автомобиле также была девушка артиста, она сидела на переднем пассажирском месте.

Инцидент произошел на улице Ивана Франко через несколько минут после того, как рэпер отъехал от своего дома. По словам Pabl.A, он не сразу понял, что произошло, и не успел рассмотреть лица злоумышленников. Также артист не знает, кому это могло быть нужно.

Сразу после происшествия рэпер Black Star написал заявление в полицию, ведется следствие.

Это уже не первый инцидент с автомобилем Pabl.A. В 2014 году артист попал в ДТП, в результате которого лишился обеих ног.