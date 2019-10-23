Онколог назвал способ снизить риск возникновения рака

Предотвратить развитие онкологического заболевания можно при помощи здорового образа жизни. К такому выводу пришел доктор медицинских наук Николай Жуков, который проанализировал причины и следствия возникновения рака у пациентов.

Наибольшее внимание Жуков рекомендует уделять своему рациону питания, в котором должны преобладать «здоровые» продукты: овощи и большое количество клетчаки.

Рассуждая на эту тему, доктор заявил о прямой взаимосвязи возникновения злокачественных опухолей с лишним весом заболевших. В особенности это касается женщин, отметил он.

«Жировая ткань вырабатывает дополнительные порции женских половых гормонов - эстрогенов. Эти избыточные гормоны стимулируют пока еще нормальные клетки к большей активности, делению. При этом возрастает риск, что при одном из них произойдет поломка», - цитирует онколога сайт «Комсомольской правды».

Мужчин эта проблема тоже касается, оговорился онколог. При избыточном весе у обоих полов кратно возрастает риск рака толстой кишки, поджелудочной железы и других органов системы пищеварения.

Точный механизм запуска фатального процесса в организме еще не изучен, но ученые полагают, что это связано с канцерогенным эффектом биологически активных веществ.