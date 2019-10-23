Гильзы и кровь: новые кадры с места массовой стрельбы под Ростовом

Следователи опубликовали первые кадры с места стрельбы под Ростовом, где погибли пять человек. Инцидент произошел в хуторе Чурнозубов Орловского района.

В ролике, опубликованном СК РФ, видны гильзы, а также, предположительно, оружие, из которого велась стрельба. При этом повсюду - лужи крови.

«По результатам проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель. Принимаются меры к розыску иных лиц, причастных к совершению преступления», - говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Во вторник, 22 октября, на хуторе под Ростовом произошла стрельба. По информации регионального МВД, ссора между мужчинами вспыхнула из-за земельных участков для выпаса скота. В ходе стрельбы погибли пять человек, еще двое госпитализированы. По предварительным данным, конфликтующие применили охотничье ружье.