В Кремле прокомментировали слова Зеленского о саммите «нормандской четверки»

Москва не видит на Украине изменений, которые могли бы способствовать подготовке встречи в «нормандском формате». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил, что у украинской стороны до сих пор существует противоречивое отношение к «формуле Штайнмайера». Кроме этого, Киев не соблюдает договоренности по разведению сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев полностью выполнил свою часть договоренностей для возобновления работы «нормандской четверки», а также рассчитывает на проведение встречи в этом формате в ближайшее время.

«Нормандская четверка» - группа, состоящая из лидеров России, Украины, Германии и Франции, целью которой является урегулирование конфликта на востоке Украины.