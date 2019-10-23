«Каналья!»: петербуржцы возмутились очередным нарушением парковки Боярским

Пользователи Сети вновь возмутились действиями Михаила Боярского: в Интернете стали появляться снимки, на которых автомобиль актера снова частично припаркован на тротуаре в Санкт-Петербурге.

В частности, 20 октября на набережной Мойки, недалеко от дома актера, Mercedes Боярского оказался припаркован так, что частично находился на пешеходной зоне. Днем 22 октября прохожие в очередной раз зафиксировали нарушение: тот же самый автомобиль был припаркован за знаком «Остановка запрещена», сообщает «Фонтанка.ру».

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В начале октября пользователи Сети уже возмущались действиями Боярского: тогда артист неправильно припарковал свой автомобиль в Санкт-Петербурге, бросив его на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Его жена, актриса Лариса Луппиан, оправдала супруга: по ее словам, Боярскому нужно было в аптеку, а если действительно есть нарушение, то звездная пара готова заплатить штраф.

В свою очередь, шоумен Иван Ургант тоже прокомментировал скандал, разразившийся вокруг парковки артистом Михаилом Боярским автомобиля на встречной полосе.