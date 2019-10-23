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Вскрытие затопленного в месте прорыва дамбы сейфа с золотом показали на видео

Ян Брацкий
11:12 23.10.2019
В рамках расследования инцидента следователями СК России допрошены 198 свидетелей и очевидцев трагедии, а также изъята вся техническая документация добывающей артели.
© Видео: Следственный комитет Российской Федерации, YouTube © Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Опубликовано видео вскрытия металлического сейфа с золотом, который был обнаружен во время разбора завалов после прорыва дамбы в Красноярском крае. Дверь металлического ящика пришлось спиливать специальной пилой и вынимать содержимое сейфа под контролем сотрудников следственно-оперативной группы.

Внутри оказались девять колб с неповрежденными пломбами, а также 14 опечатанных пакетов в концентратом для последующей переработки. По предварительным оценкам, общий вес изъятого драгоценного сырья составляет порядка 18 килограммов.

Расследованием трагедии занимаются сотрудники Следственного комитета. К этому часу следователями допрошены 198 свидетелей по делу, проведено 29 осмотров места происшествия, в списках потерпевших значится 31 человек. В рамках расследования инцидента изъяты вся техническая документация и электронные носители информации, назначен целый перечень специальных экспертиз.

ЧП в золотодобывающей артели произошло в минувшую субботу в 02:00 по московскому времени. В результате прорыва дамбы, которая была сооружена с нарушениями технологии, оказались затоплены два общежития с рабочими артели. На месте трагедии были обнаружены тела 17 погибших. Еще 27 человек доставили в больницы с многочисленными травмами.

Накануне суд взял под стражу начальника артели и мастера участка. По данным следствия, они осознавали всю опасность размещения рабочих в зоне вероятного затопления.

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