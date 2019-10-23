В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве 5 человек под Ростовом

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек в Орловском районе под Ростовом. Накануне там произошла перестрелка.

Как уточнили в ГУ МВД по региону, был задержан 39-летний мужчина.

«На территории района и близлежащих поселений продолжают проводиться необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении убийства», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что двое пострадавших при перестрелке сейчас находятся в реанимации. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Инцидент случился 22 октября: на животноводческой точке в хуторе Чернозубов произошел конфликт, участниками которого стали местные жители. Причиной тому стал выпас скота.

В результате началась перестрелка: погибли пять человек, еще двое были экстренно госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».