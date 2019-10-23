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Елена Малышева раскрыла причину своей госпитализации

Иван Линдеманн
10:58 23.10.2019
Телеведущую выписали из больницы на следующий день.
© Видео: malysheva.live, Instagram © Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом сама телеведущая написала на своей странице в Instagram.

Публикацию врач сопроводила двумя видеороликами, в которых рассказала о причинах произошедшего. По словам Малышевой, у нее произошел гипертонический криз - давление поднялось до показателей 200 на 130.

«Сегодня первый раз в жизни у меня поднялось артериальное давление до очень высоких цифр. Давление - это всегда угроза инсульта», - сообщила Малышева.

Кроме того, в роликах, которые Малышева записала у себя дома после приезда врачей, а также в машине скорой помощи, она поделилась со своими подписчиками информацией о том, что нужно делать в такой ситуации.

«Вызовите скорую помощь. Если вы один дома, откройте входную дверь, чтобы скорая могла войти, если вы потеряли сознание. Выпейте капотен. Он очень медленно снижает давление», - порекомендовала врач.

Также Малышева подробно рассказала об анализах, которые ей пришлось сдать, и о том, что вызвало гипертонический криз.

«Мы с врачом-кардиологом думаем, что повышение давления было связано с очень сильной головной болью. Головная боль провоцирует подъемы давления», - подчеркнула известная телеведущая.

В конце видеоролика Малышева сообщила, что результаты анализов оказались в «идеальной норме» - все сосуды без единой бляшки. Уже на следующий день, по словам телеведущей, ее давление стабилизировалось до нормальных 120 на 80, и она поехала на работу.

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