Зеленский попросил Штайнмайера о скорейшей встрече в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на скорейшую встречу лидеров «нормандского формата» для обсуждения обстановки на Донбассе. Об этом он заявил во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Зеленский поблагодарил своего собеседника за поддержку политико-дипломатического урегулирования кризиса на юго-востоке страны и добавил, что официальный Киев выполнил свою часть договоренностей.

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены», - цитирует Зеленского пресс-служба президента Украины.

В завершение беседы Зеленский пригласил своего коллегу посетить Украину с официальным визитом.

Ранее в Кремле назвали главное препятствие для переговоров в «нормандском формате». По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, этому препятствует постоянно меняющаяся запросная позиция одной из сторон. Не добавляют оптимизма и регулярные срывы по вине ВСУ процедуры разведения сторон на линии соприкосновения в Донбассе.