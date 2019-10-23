В Калининграде футболист погиб в отделении полиции

Футболист калининградской команды «Прогресс» Иван Вшивков погиб в отделении полиции, обварившись кипятком. Трагедия произошла после того, как 36-летнего спортсмена задержали в состоянии алкогольного опьянения и поместили в камеру предварительного заключения. Вместе с ним там находился еще один задержанный.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые опубликовал паблик «Силовики», видно, что Вшивков повздорил с мужчиной. После драки его перевели в отдельное помещение, но и там футболист не успокаивался. Согласно версии правоохранителей, Иван бил ногами в дверь и требовал его выпустить. Потом он выломал радиатор отопления и обварился кипятком и паром, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Вшивкова экстренно госпитализировали в больницу с ожогами 70% тела. Врачи не смогли его спасти, и мужчина скончался. У него остались двое маленьких детей.