СК РФ привлек к ответственности экс-депутата Рады за разбои

Следователи завершили расследование по уголовному делу в отношении экс-депутата Рады Николая Рудьковского. Он обвиняется в нападении на посольство РФ.

Как говорится в сообщении СК РФ, Рудьковский был объявлен в международный розыск и в прошлом году задержан в аэропорту Внуково при пересечении российской границы. В настоящее время украинский политик находится под стражей.

Речь идет об инциденте, который произошел 14 июня 2014 года в Киеве: тогда активисты нескольких украинских националистических организаций совершили нападение на посольство РФ, забросав здание камнями.

«Они пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили», - говорится в сообщении СК РФ.

Рудьковский прибыл на место происшествия позже и принял участие в вандализме. По данным следствия, целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами.

Причиненный имущественный ущерб Министерству иностранных дел России оценили более чем в 14 миллионов рублей.

«Уголовное дело в отношении Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», - уточнили следователи.

В настоящее время СК РФ принимает все предусмотренные действующим законодательством меры по привлечению к уголовной ответственности остальных участников инцидента.