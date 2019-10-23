Россия, СНГ и Балтия: шесть тысяч человек посетят Всероссийский слет «Российских студенческих отрядов» в Москве

В Москве с 25 по 27 октября 2019 года пройдет Всероссийский слет, посвященный 60-летию движения и 15-летию общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Участие в мероприятии примут не менее шести тысяч человек, которые съедутся из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии.

В первый день слета состоится церемония открытия, которая пройдет в Государственном Кремлевском дворце. На ней пройдет награждение лучших представителей студотрядов и лучшего регионального отделения.

В преддверии Всероссийского слета 21 октября в Казани стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства участников студотрядов в Казани. Он носит название «Труд крут» и продлится до 24 октября. Соревноваться между собой будут строительные, педагогические, сервисные, медицинские и сельскохозяйственные отряды, а также проводники.

Также 22 октября в Москве прошла специальная пресс-конференция «Итоги юбилейного года Российских студенческих отрядов: формирование профессионального кадрового резерва в различных отраслях экономики Российской Федерации». Среди его участников - Михаил Киселев, глава Центрального штаба организации «Российские студенческие отряды», Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи, Петр Иванов, глава «Федеральной пассажирской компании» и другие.