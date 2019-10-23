Цифровизация, бизнес и государство: в Москве пройдет Неделя Российского Интернета - 2019

В Москве в Центре Международной Торговли состоится Неделя Российского Интернета. Мероприятие пройдет 12 и 13 декабря 2019 года, и это будет уже в 13-й раз.

Крупнейшее событие российского интернет-бизнеса, ежегодно собирающее тысячи участников, пройдет под эгидой улучшения качества жизни каждого гражданина с помощью цифровых технологий. Вместе с тем, Неделя Российского Интернета призвана дать имульс для развития микро, малого и среднего бизнесов в России.

Под одной крышей соберется множество экспонентов, партнеров проекта и многих других участников.

Неделя Российского Интернета - 2019 покажет сразу несколько отраслей деятельности: программа форума будет поделена на образовательную и деловую части, мастер-классы и круглые столы.

При этом, одним из главных направлений Недели станет тема взаимодействия бизнеса и государства. По словам организаторов, участники получат возможность задать представителям правительства все интересующие их вопросы.

Участие в Неделе Российского Интернета примут первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и многие другие.

По мнению организаторов мероприятия, цифровизация должна стать частью не только бизнеса, но и жизни каждого рядового россиянина. Все на Неделе Российского Интернета подобрано таким образом, чтобы подчеркнуть это и продемонстрировать.