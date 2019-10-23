Общественный совет при Минобороны РФ посетил Военный инновационный технополис «Эра»

Общественный совет при Министерстве обороны России посетил Военный инновационный технополис «Эра», расположенный в Анапе. Целью посещения стало ознакомление с учебно-материальной базой и условиями проживания операторов научных рот.

Делегация Общественного совета в составе академика РАН и РАМН Лео Бокерии, главы Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Валерия Востротина, главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева и многих других провела расширенное заседание по теме военного строительства и научных исследований в области безопасности.

После этого делегаты посетили помещения, в которых создаются инновационные военные разработки. Члены совета ознакомились с научно-исследовательскими проектами по направлениям «Нанотехнологии и наноматериалы» и «Биотехнические системы и технологии».

Также делегаты выступили перед военнослужащими научных рот и обсудили актуальные вопросы прохождения военной службы.